المعارضة فى بيلاروسيه: منظمة الأمن والتعاون ستلعب دورا أكبر في حل الأزمة

أوضح عضو مجلس التنسيق للمعارضة في بيلاروس، بافل لاتوشكو، عن ثقته بأن دور منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في إنهاء الأزمة السياسية في بلاده سيزداد حسب ما ذكرت روسيا اليوم .
وكتب لاتوشكو في تعليقه على صورة فوتوغرافية للقاء جمعه مع رئيس منظمة الأمن والتعاون، إيدي راما، ونشرها عبر قناته في "تلغرام": "منظمة الأمن والتعاون فيأوروبا ستؤدي دورا أنشط في تسوية الأزمة البيلاروسية. ثمة آليات مفاجئة (لتحقيق ذلك)".
واندلعت في بيلاروس أزمة سياسية حادة منذ أعلنت سلطاتها، في 9 أغسطس الماضي، عن فوز رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو ، بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 80% من أصوات الناخبين. وأعلنتالمعارضة رفضها الاعتراف بنتائج الاقتراع، متهمة السلطات بتزوير الانتخابات. وتشهد بيلاروس منذئذ احتجاجات واسعة تخللتها في الأيام الثلاثة الأولى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن، أسفرت عن سقوط ضحايا ورافقتها حملة اعتقالات في صفوف المعارضة.
وترفض السلطات البيلاروسية الحوار مع مجلس التنسيق الذي يمثل مختلف التيارات المعارضة في البلاد، باعتباره تنظيما غير شرعي يسعى إلى "الاستيلاء على الحكم" وينشط لصالح قوى خارجية معادية لبيلاروس ودولة الوحدة بينها وبينها جارتها روسيا.
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