أعلنت رئيسة مكتب المدعي العام الأوكراني إيرينا فينيديكتوفا إن الأمن الأوكراني يدرس تسجيل المحادثة المزعومة بين رئيس البلاد السابق بيترو بوروشينكو، والمرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن حسب ما ذكرت روسيا اليوم .
في حين سابق، قام عضور برلمان أوكرانيا المستقل أندريه ديركاش، بنشر ثلاثة أجزاء من تسجيلات المحادثات الهاتفية المزعومة بين بوروشينكو وبايدن، والتي وفقا له، تشهدعلى الفساد الدولي وخيانة الزعيم الأوكراني السابق.
وتم فتح عدة قضايا جنائية في أوكرانيا بحق بوروشينكو، بما في ذلك تهمتا "الخيانة"، و"تمويل الإرهاب".
وقالت فينيديكتوفا: "التصريحات حول هذه الأشرطة صدرت حتى قبل نشرها، والآن يستمر التحقيق بخصوص شرائط ديركاش، كما يتم إجراء فحوص خبرة للتعرف على الأصوات فيهذه الأشرطة، ونحن ندرس تلك الحالات التي تهمنا بشكل مباشر، وسيضع التحقيق حدا لذلك، ونحن في انتظار النتائج".
وأضافت: "سنبدي رد الفعل، فقط في الحالات التي ينص عليها القانون ... أوكرانيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى. ما زلنا في مجال العدالة الجنائية".
تتعلق إحدى المحادثات المنشورة بإقالة فيكتور شوكين من منصب المدعي العام لأوكرانيا، بناء على طلب بايدن. وزعم في الشريط بأن بوروشينكو تلقى وعدا بتخصيص مليار دولار لأوكرانيا في حال تنفيذ ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن التحقيق في "المحادثات" بين بوروشينكو وبايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.