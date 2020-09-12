الإعلان عن التحقيق في "المحادثات" بين بوروشينكو وبايدن

أعلنت رئيسة مكتب المدعي العام الأوكراني إيرينا فينيديكتوفا إن الأمن الأوكراني يدرس تسجيل المحادثة المزعومة بين رئيس البلاد السابق بيترو بوروشينكو، والمرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن حسب ما ذكرت روسيا اليوم .

في حين سابق، قام عضور برلمان أوكرانيا المستقل أندريه ديركاش، بنشر ثلاثة أجزاء من تسجيلات المحادثات الهاتفية المزعومة بين بوروشينكو وبايدن، والتي وفقا له، تشهد

على الفساد الدولي وخيانة الزعيم الأوكراني السابق.

وتم فتح عدة قضايا جنائية في أوكرانيا بحق بوروشينكو، بما في ذلك تهمتا "الخيانة"، و"تمويل الإرهاب".

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وقالت فينيديكتوفا: "التصريحات حول هذه الأشرطة صدرت حتى قبل نشرها، والآن يستمر التحقيق بخصوص شرائط ديركاش، كما يتم إجراء فحوص خبرة للتعرف على الأصوات في

هذه الأشرطة، ونحن ندرس تلك الحالات التي تهمنا بشكل مباشر، وسيضع التحقيق حدا لذلك، ونحن في انتظار النتائج".

وأضافت: "سنبدي رد الفعل، فقط في الحالات التي ينص عليها القانون ... أوكرانيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى. ما زلنا في مجال العدالة الجنائية".

تتعلق إحدى المحادثات المنشورة بإقالة فيكتور شوكين من منصب المدعي العام لأوكرانيا، بناء على طلب بايدن. وزعم في الشريط بأن بوروشينكو تلقى وعدا بتخصيص مليار دولار لأوكرانيا في حال تنفيذ ذلك.