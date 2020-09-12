الروس يصوتون في الانتخابات البلدية أون لاين بموسكو بنسبة 87 %

أوضحت مسؤولة عن إجراء الانتخابات البلدية في العاصمة الروسية موسكو، أن نسبة المشاركة بين المواطنين الذين اختاروا الاقتراع عبر آلية التصويت أونلاين بلغت 87% وفقاً لما ذكرته روسيا اليوم .

وفي بيان صحفي، اليوم السبت، قالت أولغا كيريلوفا، نائبة رئيس المركز الشعبي لمراقبة الانتخابات الإضافية، أن 5% فقط من

الناخبين أدلوا بأصواتهم ليلة الجمعة إلى السبت، لكن المشاركة ازدادت منذ الصباح لتبلغ نسبة الذين صوتوا 87%.

وأضافت أن المركز يتوقع أن تقترب نسبة المشاركة من 90%، مشيرة إلى أن "هؤلاء الذين سجلوا أنفسهم في منصة التصويت الإلكترونية

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عادة ما يحققون فرصتهم هذه بالشكل الإلكتروني".

وتجري الانتخابات الإضافية لأعضاء مجلس موسكو البلدي في حيين من أحياء العاصمة الروسية. وخلال يومي 11 و12 سبتمبر تتم الانتخابات إلكترونيا على موقع mos.ru، يليها التصويت التقليدي يوم 13 سبتمبر في مراكز الاقتراع.

وستجري في يوم التصويت الموحد، في 13 سبتمبر، انتخابات المحافظين في 20 إقليما روسيا، بالإضافة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجالس النواب في 11 إقليما.