اعتقال رجل للاشتباه فيه بمحاولة القيام بتفجير في بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 8 ثواني

اعتقلت قوة مكافحة الإرهاب البريطانية رجلا، السبت، للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير من خلال طرد أُرسل إلى عنوان في شمال لندن الأسبوع الماضي، بحسب ما قالته الشرطة البريطانية.

وذكرت الشرطة أن الرجل، وهو في العشرينيات من عمره، اعتُقل في كمبردج وسط إنجلترا، للاشتباه فيه بإرسال طرد مريب إلى عقار في منطقة كريكلوود شمالي لندن الخميس الماضي.

وأضافت الشرطة البريطانية في بيان: “انتقل الضباط المتخصصون وأبطلوا ما اعتبروه عبوة ناسفة صغيرة بدائية الصنع”.