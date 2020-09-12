الاتحاد تستأنف الرحلات إلى الرباط والدار البيضاء

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2020 2:32 مساءً

أعلنت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران ومقرها أبوظبي، السبت، استئناف رحلات الركاب من العاصمة الإماراتية إلى مدينتي الرباط والدار البيضاء في المغرب.

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الرحلات ستبدأ في الـ18 من سبتمبر الجاري، على أن تكون في البداية رحلات عودة من أبوظبي إلى الدار البيضاء بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.

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وأضافت الاتحاد، التي تعد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه سيتبع هذه الخدمة، تشغيل رحلات مباشرة بين العاصمتين، أبوظبي والرباط، في 28 أكتوبر 2020.

ومع إضافة وجهتي الرباط والدار البيضاء سيزيد عدد الوجهات التي تشغلها الناقلة إلى 58 وجهة حول العالم، بعد توقف إثر أزمة فيروس كورونا.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في أواخر مارس الماضي وقف جميع الرحلات الجوية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء “كوفيد-19″، قبل أن تخفف هذه القيود لاحقا، مما أتاح لشركات الطيران استئناف الرحلات تدريجيا.