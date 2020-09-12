كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية تهدد بفرض قيود جديدة في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الشرطة ابريطانية من أن الناس في المملكة المتحدة يجب ألا يجتمعوا عطلة نهاية الأسبوع هذه قبل أن تدخل قيود "القاعدة الستة" الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وقال اتحاد الشرطة، إن هناك "خطرا حقيقيا" من أن "يستغل الجمهور الوضع الحالي".

ووفقًا لـ "بي بي سي"، تحدد القواعد الجديدة التجمعات بستة أشخاص في الداخل والخارج في إنجلترا.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه أحد العلماء من أن المملكة المتحدة "على وشك فقدان السيطرة" على الفيروس.

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وتطبق القاعدة الجديدة المكونة من ستة أفراد في إنجلترا على حد سواء في الداخل والخارج وعلى جميع الأعمار - على الرغم من وجود بعض الاستثناءات، مثل التجمعات للعمل.

أولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد الجديدة يمكن أن يتم تغريمهم 100 جنيه إسترليني للجرم الأول، ومضاعفة كل جريمة أخرى حتى تصل إلى 3200 جنيه إسترليني.

في اسكتلندا، ستقتصر التجمعات على ستة أشخاص كحد أقصى داخل وخارج إنجلترا، ويتم إعفاء الأطفال دون سن 12 عامًا.

في ويلز، اعتبارًا من يوم الاثنين أيضًا، سيكون من غير القانوني لأكثر من ستة أشخاص من أسرة واحدة أن يجتمعوا في الداخل - ولكن لا يزال بإمكان ما يصل إلى 30 شخصًا الاجتماع في الهواء الطلق.

و لم تعلن أيرلندا الشمالية عن أي تغييرات في القواعد.