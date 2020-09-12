كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا يودي بحياة خال الرئيس السوري محمد مخلوف "أبو رامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، وفاة خال الرئيس محمد مخلوف (أبو رامي) وذلك في مشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناة مع فيروس كورونا

ومانت أسرة مخلوف، نعت عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامي الذي كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا.

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ويذكر أن محمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة في البلاد، إذ كان مديرا لمؤسسة التبغ، وبعدها كان مديرا للمصرف العقاري.