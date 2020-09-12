روسيا تبدأ توزيع الدفعة الأولى من لقاح كورونا “سبوتنيك V” على أقاليم البلاد

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء توزيع الدفعة الأولى من اللقاح الروسي “سبوتنيك” ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وأوضحت الوزارة الروسية ،في بيان خاص ، أنه “خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه ،وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر ،كالأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة “.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من غشت الماضي اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم “سبوتنيك V ” وعمل على إنتاج اللقاح علماء متخصصون في مركز “غامالي” بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وفي السياق ذاته، أعلنت روسيا أنها تنوي تصدير 100 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.

ويخطط صندوق الاستثمار المباشر الروسي لإنتاج نحو 200 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” خارج روسيا حتى نهاية العام الجاري، وأكثر من 500 مليون جرعة في العام القادم.