الكعبي: السلام بين البحرين وإسرائيل سياج استقرار للمنطقة

السبت 12 سبتمبر 2020

أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، السبت، أن إعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل هو سياج استقرار للمنطقة.



وقال الكعبي :"نبارك لمملكة البحرين الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا هذا الاتفاق مع إسرائيل".

وأضاف أن "منطقتنا العربية بحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون والتفاهم وبناء علاقات وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل وترسيخ مبادئ العدل وحفظ الحقوق والمواطنة لكل الشعوب، وتعزيز السلم المجتمعي، وتثبيت ركائز السلام والاستقرار".

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وأشار إلى أن هذا ما يؤكد عليه ديننا الإسلامي الحنيف وتسعى إلى ترسيخه وتكريسه على أرض الواقع الإمارات برؤى حكيمة من قيادتنا الرشيدة".

ولفت إلى أنه من الحكمة والواجب أن ندعم ونساند كل اتفاق بين الدول يؤسس لبناء جسور أخوية وبناء علاقات وطيدة تحفظ مصالح الشعوب والدول، ويأخذ في الحسبان صناعة مستقبل مزدهر للأجيال وتهيئة بيئة آمنة لكل بني البشر.

وأوضح الدكتور محمد مطر سالم الكعبي أن المتأمل في تاريخنا الإسلامي يدرك أن الاتفاقيات والمعاهدات النبوية كانت مع كل الديانات وسائر المجتمعات، وفق ما تقرره المصلحة، ونستلهم من ذلك أن الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة اليوم من شأن الدول وحكامها.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.