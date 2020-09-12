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دولة الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى العراق لتعزيز جهوده في مكافحة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 12 سبتمبر 2020

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحمل 20 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق، لدعم جهود 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار " كوفيد-19".

 

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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وتحرص دولة الإمارات من خلال هذه المساعدات على المساهمة في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في المجال الرعاية الصحية في العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1412 طنا من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.4 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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