شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 50 عاملاً إثر انهيار منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تسبب انهيار منجم ذهب ببلدة كاميتوغا في شرق الكونغو الديمقراطية، في وفاة أكثر من 50 عامل، فقاً لما ذكره نغاندو كاموندالا نائب عمدة البلدة، اليوم السبت.
وأضاف أن منجم الذهب في إقليم شمال كيفو انهار، أمس الجمعة، وجثث العمال مازالت مدفونة تحت الأنقاض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال إنه بعد أمطار غزيرة تساقطت أمس وأول من أمس، فاضت مياه نهر “نجالي” القريب على ضفافه، مما أدى إلى تجمع الماء والطين في المنجم، مشيراً إلى أن معظم الضحايا من الشباب.
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