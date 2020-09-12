شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان بيرو يصوت على عزل الرئيس والان نبدء بالتفاصيل
وفي تصويت برلماني بشأن بدء عملية العزل، أيد 65 نائبا بدء إجراءات العزل مقابل 36 ضدها وامتنع 24 نائبا عن التصويت، حسبما ذكرت صحيفة "إل كوميرسيو".
ويتردد أن فيزكارا طلب من مستشاريه الكذب في تحقيق برلماني. وتتعلق القضية بعقد مثير للجدل مع أحد المغنيين بقيمة 50 ألف دولار.
ووصف الرئيس هذه القضية بأنها "مؤامرة على الديمقراطية".
وأصبح يتعين على الرئيس الآن أن يثبت براءته في غضون عشرة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان بيرو يصوت على عزل الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.