شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان بيرو يصوت على عزل الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

صوت برلمان بيرو يوم الجمعة لبدء إجراءات لعزل الرئيس مارتن فيزكارا التي قد تؤدي إلى إقالته من منصبه على أساس "عدم الكفاءة الأخلاقية".

وفي تصويت برلماني بشأن بدء عملية العزل، أيد 65 نائبا بدء إجراءات العزل مقابل 36 ضدها وامتنع 24 نائبا عن التصويت، حسبما ذكرت صحيفة "إل كوميرسيو".

ويتردد أن فيزكارا طلب من مستشاريه الكذب في تحقيق برلماني. وتتعلق القضية بعقد مثير للجدل مع أحد المغنيين بقيمة 50 ألف دولار.

ووصف الرئيس هذه القضية بأنها "مؤامرة على الديمقراطية".

وأصبح يتعين على الرئيس الآن أن يثبت براءته في غضون عشرة أيام.