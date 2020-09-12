أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المهاجرين نظموا احتجاجاً في جزيرة ليسبوس اليوم السبت بعد أربعة أيام من اندلاع حرائق في مخيم موريا المكتظ للاجئين أتت على المخيم بأكمله.

واندلعت الاضطرابات بعدما شارك مئات المهاجرين في مسيرة وهم يهتفون "الحرية" على طريق يؤدي إلى ميناء ميتيليني الذي حالت الشرطة دون الوصول إليه بعدما أقيمت مستوطنة خيام جديدة مؤقتة على مقربة منه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين بجزيرة ليسبوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.