وفاة فرعون السينما المصرية

توفي الممثل المصري، عبد الرازق الشيمي، السبت، إثر تدهور حالته الصحية.

ونشر شقيق الممثل المصري خبر وفاته في منشور عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما في مستشفى الهرم".

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وفي لقاء سابق مع الشیمي قال إن "السینما في الفترة الأخیرة تعاني الواسطة والمحسوبیة، علاوة على تھمیش أدوارنا والاستھانة بھا"، على عكس مخرجین كبار راحلین أمثال إسماعیل عبد الحافظ وصلاح أبو سیف، حیث یركز مخرجو ومنتجو الیوم على النجوم الكبار، ولا یھتمون بالأدوار الثانویة والصغیرة.

واشتهر "الشيمي" الملقب بفرعون، بأداء دوره الكومبارس، حيث شارك بعدة أعمال منها "يوميات ونيس"، "الرجل الآخر"، "لدواعي أمنية"، "كناريا وشركاه"، "الحقيقة والسراب"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "سلسال الدم"، "العقرب"، وغيرها.