الموقف الوبائي بشأن كورونا في اقليم كردستان

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية وتابعته الخليج 365، إنها "سجلت ٥٧٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت كالتالي:

1- الفحوصات:

* 1148 في اربيل، 626 في السليمانية، 155 في كرميان، و2601 في دهوك.

2- الاصابات:

* 574 اصابة جديدة.



* 156 في اربيل، 79 في السليمانية، 32 في كرميان، و307 في دهوك.

3- الشفاء:

* 218 في اربيل، 24 في السليمانية، 29 كرميان، 214 في دهوك، و15 في حلبجة.

4- الوفيات:

* 3 في اربيل، 3 في السليمانية، و6 في دهوك.

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21830 مواطناً.* الفحوصات: مجموع الفحوصات 375125 فحصا، 143060 في اربيل، 98237 في السليمانية، 130347 في دهوك، 3481 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 35983 اصابة، 14067 في اربيل، 13446 في السليمانية، 7276 في دهوك، 1194 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 22826 حالة، 10416 في اربيل، 8873 في السليمانية، 2423 في دهوك، 1114 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 11837 حالة، 3165 في اربيل، 3864 في السليمانية، 4748 في دهوك، 60 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1320 حالة، 486 اربيل، 709 في السليمانية، 105 في دهوك، و20 في حلبجة.