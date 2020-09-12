الموقف الوبائي بشأن كورونا في اقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، عن تسجيل ٥٠٠ حالة شفاء من فيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية، في حين شخصت ٥٧٤ إصابة و١٢ حالة وفاة جديدة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية وتابعته الخليج 365، إنها "سجلت ٥٧٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت كالتالي:
1- الفحوصات:
* 1148 في اربيل، 626 في السليمانية، 155 في كرميان، و2601 في دهوك.
2- الاصابات:
* 156 في اربيل، 79 في السليمانية، 32 في كرميان، و307 في دهوك.
3- الشفاء:
* 218 في اربيل، 24 في السليمانية، 29 كرميان، 214 في دهوك، و15 في حلبجة.
4- الوفيات:
* 3 في اربيل، 3 في السليمانية، و6 في دهوك.
5- المجموع الكلي:
* الفحوصات: مجموع الفحوصات 375125 فحصا، 143060 في اربيل، 98237 في السليمانية، 130347 في دهوك، 3481 في حلبجة.
* الاصابات: مجموع الاصابات 35983 اصابة، 14067 في اربيل، 13446 في السليمانية، 7276 في دهوك، 1194 في حلبجة.
* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 22826 حالة، 10416 في اربيل، 8873 في السليمانية، 2423 في دهوك، 1114 في حلبجة.
* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 11837 حالة، 3165 في اربيل، 3864 في السليمانية، 4748 في دهوك، 60 في حلبجة.
* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1320 حالة، 486 اربيل، 709 في السليمانية، 105 في دهوك، و20 في حلبجة.
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