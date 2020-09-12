بعد شهور.. المطاعم تعيد فتح ابوابها 'صور'

فتحت المطاعم في بغداد وباقي المحافظات ابوابها امام المواطنين والتي اغلقت منذ عدة شهور بسبب انتشار فايروس كورونا ووجهت وزارة الصحة تعليمات وشروط لالتزام اصحاب المطاعم كاجراءات لمنع انتشار كورونا، فيما توعدت المخالفين بعقوبات. وبدأ المواطنون بالتوافد الى المطاعم في خطوة تعيد الحياة لطبيعتها تدريجيا مع دعوات لالتزام المواطنين بالاجراءات الصحية ومنها ارتداء الكمامة والكفوف وعدم التجمع. وافقت للجنة العليا للصحة والسلامة على إعادة فتح المطاعم وفقاً لشروط وضعتها وزارة الصحة. الصور بعدسة علي جاسم Advertisements

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