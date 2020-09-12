مقتل 35 حوثيا بينهم قيادات بارزة في معارك شرق صنعاء المزيد

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 35 حوثيا بينهم قيادات ميدانية بارزة شرقي العاصمة صنعاء.

وقال الجيش الوطني، في بيان، إن معارك عنيفة اندلعت في منطقة "الجفرة" وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء.

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وأسفرت المعارك عن مقتل 35 عنصرا حوثيا بينهم 4 قيادات ميدانية بارزة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



كما استعادت قوات الجيش والمقاومة عربة (bmb) إضافة إلى تدمير 3 دوريات تابعة للمليشيات في جبهة نجد العتق، شرقي صنعاء.



وفي محافظة الجوف، واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهة النضود لليوم السادس على التوالي في إطار عملية عسكرية لتأمين مداخل مأرب النفطية من الهجمات الحوثية

