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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يطلق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020- 2024.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أطلقنا اليوم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.. التزامنا مستمر نحو تمكين أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم.. مجتمعنا متلاحم ومتماسك يتساوى جميع فئاته في الاهتمام والدعم".
تتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسة وهي: الصحة والرعاية الاجتماعية، التعليم، التوظيف، مجتمعات دامجة ومهيئة، إضافة إلى 4 ممكّنات: الحوكمة، جودة الخدمات، البيانات، البحث والابتكار والتمويل المستدام.
وتساهم في رفع الوعي المجتمعي حول الإعاقة بناء على النموذج الداعم لحقوق أصحاب الهمم، وتطوير آليات تتضمن تمكين أصحاب الهمم باعتبارهم محفزين للتغيير الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان تقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.
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