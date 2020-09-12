"الاتحادي الإماراتي": معاهدة البحرين وإسرائيل تعزز السلم والازدهار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، السبت، أن قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف غباش أن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل تدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك وتفتح أفاق أرحب من التعاون الدولي وتعزيز السلم والاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.

وقال إن إعلان إقامة العلاقات بين المملكة وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وإزدهارها ويفتح آفاقا جديدة للسلام.

Advertisements

وأشار إلى أن السلام يساهم في مسيرة التنمية لدول المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى الشعوب والدول الأخرى.

ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بموافقة البحرين على إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، واصفين الخطوة بأنها "إنجاز تاريخي مهم آخر يساهم في استقرار وازدهار المنطقة.

واتفق خبراء عرب تحدثوا لـ"العين الإخبارية" على أن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل تعزز فرص السلام في الشرق الأوسط وتقطع الطريق على المتاجرين بالقضية الفلسطينية في الإقليم.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.