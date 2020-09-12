شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرازق توفيق يثمن حرص الدولة على التسهيل في التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، إن اللقاء المفتوح الذى عقده رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب وغيرهم من مسئولي الدولة، للحديث حول قانون التصالح في مخالفات البناء، حوار ثرى للغاية وناقش العديد من الملفات في هذا الأمر، ويؤكد أن الدولة تعمل على التصدي لظاهرة العشوائية في البناء، وأوضح للجميع ما تمثله هذه الظاهرة من أمور كثيرة سلبية على المواطنين والدولة.

وأضاف الكاتب الصحفي في تصريح لـ"الخليج 365" أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك غياب للقانون، وهو ما تسبب في هذه العشوائية التي تمت في البناء المخالف، وشكل ذلك ظاهرة خطيرة، وأن الدولة تعمل على مواجهة هذه العشوائية، وهذا اللقاء أوضح الكثير من الأمور الغائبة والتي يتم ترويجها من الإعلام المعادي، من أجل إثارة الفوضى والخراب في البلاد، فالدولة لا تسعى لجمع الأموال أو تسعى لهدم المنازل كما يردد في هذه القنوات الإرهابية.

وتابع أن تقنين أوضاع المواطنين في التصالح يأتي في صالحهم ويضمن لهم دخول الخدمات والمرافق، وهو الهدف الرئيسى من قانون التصالح ليس الهدم، فخلال السنوات الماضية رأينا أوضاع كارثية في البناء العشوائي، والتي لا تليق بمصر، وأمنها الغذائي ، فتصريحات رئيس الوزراء التي أعلنها اليوم أنه من 2011 الى الان تم فقدان 90 الف فدان، هذا أمر كارثي ويحتاج إلى المليارات العديدة لمحاولة استصلاح أراضى بديلة لها ولن تكون بنفس الجودة

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وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي التي تم إعلانها اليوم بتحديد قيمة التصالح في الريف المصري، يؤكد أن الرئيس يستشعر دائما بنبض المواطن المصري ومنحاز له ، إضافة إلى ذلك أن الدولة تتسابق لتقديم التسهيلات على المواطن من أجل تقنين الأوضاع وتقديم كافة الخدمات والمرافق له.