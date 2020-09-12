شرطي بفاس يطلق النار على مشتبه فيه “عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الأمن” للتهديد

قالت السلطات الأمنية، إن مفتش شرطة، يعمل ضمن فرق الدعم بولاية أمن فاس، قد اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي، مساء ليلة أمس الجمعة، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع شديدة، وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام بمنطقة باب الخميس بمدينة فاس، كما واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مفتش شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه برصاصة أخرى على مستوى أطرافه السفلى.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.