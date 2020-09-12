البحرية الملكية تحبط محاولات هجرة 168 شخصا باستخدام “الكاياك” و”الجيت سكي”

أحبطت عناصر البحرية الملكية عمليات هجرة غير شرعية تخص أزيد من 160 مرشحا للهجرة السرية، وذلك بعرض سواحل المملكة في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح مصدر عسكري، اليوم السبت، أن حرس السواحل التابع للبحرية الملكية، تمكن بين التاسع والعاشر من الشهر الجاري، من اعتراض محاولات الهجرة غير النظامية التي تمت باستعمال وسائل متعددة، منها عدد من الزوارق، وقوارب الكاياك، والدراجات المائية jet-skis، والتي كان على متنها ما مجموعه 168 شخصا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن كل هؤلاء الموقوفين، وجميعهم من دول جنوب الصحراء، قد تم نقلهم إلى مختلف الموانئ في شمال المملكة، وتسليمهم إلى السلطات المحلية، وذلك بعدما تلقوا الرعاية اللازمة لدى وحدات البحرية الملكية.