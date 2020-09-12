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شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة على موقف للسيارات في أمريكا والان مع التفاصيل
السبت 12 سبتمبر 2020
تحطمت طائرة تابعة لشركة Navion ذات محرك واحد، بعد سقوطها على موقف للسيارات بالقرب من مطار في لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل شخصين .بحسب "روسيا" اليوم.
وقالت إدارة الإطفاء في المدينة، إن الحادث وقع بعد ظهر "الجمعة". وبحسب المعلومات الأولية، فإن الطائرة أقلعت من مطار "فان نويس"، متوجهة إلى مقاطعة سانتا باربرا.
وبعد سقوط الطائرة، تحطمت واشتعلت النيران فيها، وتوفي شخصان على الفور نتيجة الحادث.
ويشارك ممثلو إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB)، بالتحقيق في الحادث.
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