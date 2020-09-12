"الخليج": بعد ثلاثين عاماً العالم سيكون غير العالم الذي نعيش به

السبت 12 سبتمبر 2020

قالت صحيفة إماراتية، وتحت عنوان " ماذا في عام 2050؟" قالت "سوف نتحدث عن عام 2050؛ أي بعد ثلاثين عاماً، العالم سيكون غير العالم الذي نعيش به، في ذلك العام قد لا يكون هناك وباء «كورونا» الذي يهدد العالم اليوم؛ لكن قد تكون هناك مخاطر أشد وأقسى، وقد تحدث كوارث أدهى وأمر، والبشرية سوف تكون هي الضحية".



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واستعرضت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت عدد سكان العالم حيث ان «معهد الاقتصاد والسلام»؛ وهو مركز أبحاث يصدر مؤشرات سنوية عن الإرهاب والسلام، كشف في آخر تقرير له عن زيادة مهولة في عدد سكان الكرة الأرضية في عام 2050؛ إذ سيصل إلى نحو 10 مليارات نسمة، وهذا سيؤدي إلى زيادة المصاعب والمخاطر على الحياة، ما سيؤدي حسب المعهد إلى احتمال نزوح أكثر من مليار نسمة؛ نتيجة النمو السكاني السريع، وعدم الحصول على الغذاء والمياه، وارتفاع معدلات الكوارث الطبيعية.

واعتبرت ان هذا النزوح سيشمل البشر الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في إفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط؛ من جرّاء تغير الطقس، وندرة المياه، وعدم توفر المحاصيل الزراعية الكافية مشيرة الى انه بعد ثلاثين عاماً سيكون الناس أمام مخاطر مصيرية تهدد العالم؛ بسبب الأمن الغذائي، والنمو السكاني، والكوارث الطبيعية؛ ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير، وارتفاع مستويات البحر، وزيادة درجات الحرارة؛ حيث إن بعض الدول سوف تواجه تهديدات؛ هي مزيج من الأخطار السالفة الذكر.