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انهيار منجم في الكونغو والسلطات ترجح مقتل 50 شخصاً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 12 سبتمبر 2020

أعلنت سلطات إقليم شمال كيفو السبت أن منجما انهار الجمعة في بلدة كاميتوغا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، معبرة عن خشيتها من أن تكون حصيلة القتلى نحو خمسين شخصا.

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وعبّر حاكم الإقليم تيو نغوابيدي كاسي عن أسفه "لمقتل خمسين شخصا المفجع" موضحا أن "معظم هؤلاء هم من الشباب". لكن رئيس البلدية ألكسندر بونديا قال "لا نعرف العدد الدقيق" للضحايا، مشيرا إلى أن الانهيار حدث عندما "انخسفت الأرض بسبب الأمطار الغزيرة".

 

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