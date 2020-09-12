- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منجم في الكونغو والسلطات ترجح مقتل 50 شخصاً والان مع التفاصيل
السبت 12 سبتمبر 2020
أعلنت سلطات إقليم شمال كيفو السبت أن منجما انهار الجمعة في بلدة كاميتوغا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، معبرة عن خشيتها من أن تكون حصيلة القتلى نحو خمسين شخصا.
وعبّر حاكم الإقليم تيو نغوابيدي كاسي عن أسفه "لمقتل خمسين شخصا المفجع" موضحا أن "معظم هؤلاء هم من الشباب". لكن رئيس البلدية ألكسندر بونديا قال "لا نعرف العدد الدقيق" للضحايا، مشيرا إلى أن الانهيار حدث عندما "انخسفت الأرض بسبب الأمطار الغزيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار منجم في الكونغو والسلطات ترجح مقتل 50 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.