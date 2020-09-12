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كوريا الجنوبية تسجل تراجعاً متوالياً في الإصابات الجديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 12 سبتمبر 2020

مازالت حالات الإصابة الجديدة بفيروس في كوريا الجنوبية أقل من 200، لليوم العاشر على التوالي اليوم السبت، لكن مازالت السلطات الصحية قلقة بشأن عدم توقف حالات الإصابة الجماعية في أماكن متفرقة والحالات التي لم يتم رصدها في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

 

وتخطط السلطات الصحية لتحديد ما إذا كان سيتم توسيع إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة بشكل أكبر أم لا.

 

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وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن البلاد سجلت 136 حالة إصابة أخرى، من بينها 118 حالة إصابة محلية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 ألفا و55 حالة.

 

ومثل اليوم السبت تراجعا كبيرا في حالات الإصابة من 176 و155 حالة أمس الجمعة وأمس الأول الخميس.

 

ووصل إجمالي عدد الوفيات حتى أمس الأول الخميس إلى 344 وفاة.

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