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انتشار فيروس كورونا في المطاعم أسرع منه في وسائل النقل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 12 سبتمبر 2020

شدّدت دراسة نشرتها السلطات الصحية الأمريكية، على الدور المحتمل للمطاعم في جائحة كوفيد-19، لكنها قللت أهمية دور وسائل النقل المشترك والمكاتب.

 

وتشكّل المطاعم موضع شبهات نظراً إلى أن وضع الكمامات فيها قليل، لا بل معدوم لكي يتمكن الزبائن من تناول الطعام والمشروبات، لكنّ الدراسات الجدية كانت لا تزال قليلة في شان تراتبية درجة خطورة الأماكن العامة.

 

وأظهرت عمليات تعقب المخالطة في عدد من الولايات أن أشخاصاً كثراً أصيبوا بالفيروس في المطاعم.

 

وتذهب الدراسة الجديدة في الاتجاه نفسه، لكنها لا تؤكد بشكل قاطع المكان الذي أصيب فيه الأشخاص بالعدوى فعلياً.

 

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ووزع خبراء مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها استبانات على نحو 300 شخص حضروا لإجراء فحوص في يوليو الماضي في 11 مستشفى أمريكياً، وجاءت نتائج فحوص نصفهم إيجابية.

 

ومن بين الأسئلة التي طرحت في الاستبيان: "هل خرجتم للتبضع في الأيام الأربعة عشر التي سبقت ظهور العوارض لديكم؟ هل استقللتم إحدى وسائل النقل المشترك؟ هل قصدتم منزلاً أو مكتباً أو قاعة أو مطعماً؟".

 

وتبيّن للباحثين أن أولئك الذين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية أو سلبية على السواء، يضعون الكمامات بالقدر نفسه، ويتصرفون بالطريقة عينها لجهة الوقاية في كل أنواع الأماكن باستثناء المطاعم.

 

ومن المفترض أن يتم تأكيد هذه الدراسة بأبحاث أخرى، خصوصاً أنها لا تميّز بين المساحات الداخلية والخارجية.

 

لكنّ هذه الدراسة تؤكد ضرورة وضع الكمامة لتفادي الإصابة بالعدوى من جرّاء تطاير الرذاذ أياً كان حجمه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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