شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 1,007 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 1,007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 78,849 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه توفي مصاب بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 399 حالة .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 521 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,983.