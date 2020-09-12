شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 1,007 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه توفي مصاب بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 399 حالة .
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 521 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,983.
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