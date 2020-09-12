شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العاشر .. كوريا الجنوبية تسجل أقل من 200 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

مازالت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أقل من 200، لليوم العاشر على التوالي اليوم السبت، لكن مازالت السلطات الصحية قلقة بشأن عدم توقف حالات الإصابة الجماعية في أماكن متفرقة والحالات التي لم يتم رصدها في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت. وتخطط السلطات الصحية لتحديد ما إذا كان سيتم توسيع إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة بشكل أكبر أم لا. وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن البلاد سجلت 136 حالة إصابة أخرى، من بينها 118 حالة إصابة محلية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 22 ألفا و55 حالة.

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