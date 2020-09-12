شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة المعارضة الإيرانية : الفاشية الحاكمة لن تستمر والان نبدء بالتفاصيل

- النظام السفاح أعدم نويد أفكاري

قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية أن نظام ولاية الفقية السفاح ارتكب جريمة أخرى وأعدم صباح الیوم نويد أفكاري. ولن یلتزم أبناء الشعب الإیراني خاصة‌ الشباب منهم الصمت حیال جریمة الإعدام اللاإنسانی وسینهضون تضامناً مع الأبطال ‌أهالی محافظة‌ فارس للاحتجاج علی إعدام نوید الذي أریق دمه ظلماً.

وأضافت : الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لن تستمر يومًا واحداً بدون قمع وإعدام وتعذيب. وتحاول من خلال إراقة الدماء لأبناء الشعب الشجعان مثل ”نويد“ حمایة نفسها من انتفاضة الشعب الإيراني، لكن استشهاده سیزید من شعلة الانتفاضة وسیدفن الملالي إلى الأبد

وتابعت : یجب على مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومفوضّة حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان اتخاذ إجراءات فاعلة ضد النظام الإيراني بسبب إعدام ”نويد“ و 120 ألف إعدام آخر. الصمت ضوء أخضر لمواصلة الجرائم.