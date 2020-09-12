زعيم المعارضة التركية يتعهد بالقضاء على "نظام الرجل الواحد"

تعهد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، بالقضاء على نظام الرجل الواحد الذي ساد تركيا في أعقاب انقلاب عسكري في سبتمبر/أيلول 1980، مؤكدا أنه ذلك النهج ما زال يسيطر على إدارة البلاد حتى اليوم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية لانقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980، وتابعتها ”الخليج 365”.

وأضاف زعيم المعارضة التركية في تغريدته: "على الرغم من مرور 40 عاما على انقلاب 12 سبتمبر، إلا أن نظام الرجل الواحد لا يزال يسود قصور الحكم في تركيا".

وفي 12 سبتمبر 1980، قاد الجنرال كنعان أفرين انقلابًا عسكريًا أطاح فيه بالحكومة المدنية وفرض الأحكام العرفية، ووضع الانقلابيون دستورًا جديدًا وافقت عليه الأغلبية وصار كنعان أفرين رئيسًا.

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وتابع قائلا "سنقضي على روح 12 سبتمبر، ونظام الرجل الواحد، من على أرفف التاريخ المتربة. وسوف نتوج جمهوريتنا بالديمقراطية".

وإثر انقلاب 1980 تم إعدام 50 شخصا واعتقال 600 ألف شخص فيما توفي العشرات في السجن نتيجة التعذيب وفقد أثر عديد الآخرين.

وأطاح الجيش التركي ثلاث مرات بحكومات منتخبة في أعوام 1960 و1971 و1980، باسم الدفاع عن المبادئ العلمانية للجمهورية التركية.

ووفر انقلاب فاشل أحيط بالشكوك في 2016 بيئة مواتية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانقضاض على ما بقي من قيم ديمقراطية في البلاد بعد تعديل الدستور لتركيز السلطات في يد الرئيس، بحسب معرضين.

ويعتقد معارضو أردوغان أن الانقلاب الفاشل كان بمثابة مسرحية لسحق المعارضة في البلاد وتمرير التعديلات الدستورية.