"الاتحادي الإماراتي": معاهدة البحرين وإسرائيل تعزز السلم والازدهار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، السبت، أن قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف غباش أن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل تدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك وتفتح آفاق أرحب من التعاون الدولي وتعزيز السلم والاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.

وقال إن إعلان إقامة العلاقات بين المملكة وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها ويفتح آفاقا جديدة للسلام.

وأشار إلى أن السلام يساهم في مسيرة التنمية لدول المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي، ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى الشعوب والدول الأخرى.

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ورحبت العديد من الدول العربية والغربية بموافقة البحرين على إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، واصفين الخطوة بأنها "إنجاز تاريخي مهم آخر يساهم في استقرار وازدهار المنطقة".

واتفق خبراء عرب تحدثوا لـ"الخليج 365" على أن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل تعزز فرص السلام في الشرق الأوسط وتقطع الطريق على المتاجرين بالقضية الفلسطينية في الإقليم.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.