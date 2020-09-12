أطماع أردوغان تزعج واشنطن.. "سودا" اليونانية تنافس "إنجرليك"

قال سيناتور جمهوري بارز إن السياسة الخارجية "المقلقة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفعت مسؤولي الولايات المتحدة لتكثيف تجهيزاتهم للانسحاب من قاعدة "إنجرليك" الجوية، لافتا إلى أن قاعدة أمريكية بخليج سودا اليوناني قد تكون البديل المحتمل.

وأضاف السيناتور عن ولاية ويسكونسن رون جونسون، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لأوروبا في مجلس الشيوخ لصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية: "لا نعلم ما سيحدث لإنجيرليك. نأمل في الأفضل، لكن علينا التخطيط للأسوأ".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أردوغان هدد وصول الأمريكيين إلى القاعدة، التي تقول تقارير إنها تضم عشرات الأسلحة النووية الأمريكية، عدة مرات منذ محاولة الانقلاب الفاشل المزعوم عام 2016.

وذكرت "واشنطن إكزامينر" أن الانسحاب الأمريكي من القاعدة سيشير إلى تحول كبير في ميزان الثقة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وقال جونسون: "نريد الحفاظ على وجودنا الكامل وتعاوننا مع تركيا. لا أعتقد أننا نريد القيام بهذا التحول الاستراتيجي، لكن سيتعين علينا إعادة النظر في حقيقة الوضع إذ إن المسار الذي يسير عليه أردوغان ليس جيدًا".

Advertisements

وتصاعدت الخلافات بين تركيا الدولة العضو في حلف الناتو وحلفائها الغربيين خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شراء أردوغان منظومة الدفاع الصاروخي الروسي، وهو قرار دفع إدارة الرئيس دونالد ترامب لطرد تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35".

ومؤخرًا، تورط أردوغان في نزاعات على الحدود البحرية مع اليونان الأمر الذي دفع مسؤولي الناتو للتدخل من أجل محاولة عدم تصعيد الأمور عسكريًا بين دولتين أعضاء بالحلف.

وانضمت كل من تركيا واليونان إلى حلف الناتو عام 1952، لكن علاقة الولايات المتحدة مع البلدين تسير في اتجاهات مختلفة.

وفيما يتعلق بالانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من قاعدة إنجرليك، قال جونسون: "نحن بالفعل نفكر في اليونان كبديل".

وتحتفظ البحرية الأمريكية بقاعدة بخليج سودا على جزيرة كريت اليونانية، وتتزايد أهمية الموقع إلى جانب تصاعد التوترات بين واشنطن وأنقرة.

وقال جونسون: "إنه لمن المؤسف حقًا المسار الذي يوجه أردوغان تركيا إليه. إنه لأمر مقلق ومزعج للغاية، وهو أحد الأسباب التي تجعلنا بالتأكيد نعمل على زيادة وتحسين تعاوننا العسكري مع اليونان.. زيادة وجودنا بخليج سودا، لأن وجودنا، بأمانة شديدة، في تركيا مهدد بالتأكيد".