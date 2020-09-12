صحيفة إماراتية: نرفع رؤوسنا ونفخر بحصول العالم المهيري على جائزة عالمية مرموقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، انه إيماناً منها بأن العلم أساس الحضارة والإبداع، وهو السبيل للمضي بعزم نحو مستقبل مزدهر، هيأت قيادتنا الرشيدة بيئة مثالية حاضنة للعلم والمعرفة، وحفّزت المواهب والمبدعين، وأولت تكريم العلماء جلّ اهتمامها منذ تأسيس دولة الإمارات، وحتى اليوم. فقد أسست دولتنا منظومة علمية متكاملة، بدأت من الاهتمام بالتعليم العام، واستخدام أحدث المناهج والوسائل في قطاع التعليم، ثم بإنشاء جامعات تنافس الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، فضلاً عن افتتاح فروع لجامعات عالمية مرموقة، بهدف تمكين شبابنا من العلوم الحديثة، عبر دعم وتعزيز الأبحاث العلمية المتخصصة، وتحفيز العقول على الإبداع، وتخريج علماء في شتّى المجالات.

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واضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365"، "وتأتي إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بعالم الفيزياء الإماراتي أحمد المهيري في إطار هذا السياق والنهج".

وخلصت الى القول " واليوم نرفع رؤوسنا عالياً، بإنجاز جديد، بحصول أحد أبناء الوطن الشباب على جائزة عالمية مرموقة، ونفخر عن جدارة، بنهج قيادتنا الرشيدة، وشبابنا، لما يقدمونه من أجل رفعة هذا الوطن، وكي يتبوأ مكانته المرموقة في ميادين العلم والمعرفة، والتي حققها بفضل الجهود الدؤوبة المخلصة من أبنائه جميعاً"