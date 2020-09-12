شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انهيار منجم في الكونغو والسلطات ترجح مقتل 50 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سلطات إقليم شمال كيفو السبت أن منجما انهار الجمعة في بلدة كاميتوغا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، معبرة عن خشيتها من أن تكون حصيلة القتلى نحو خمسين شخصا.



وعبّر حاكم الإقليم تيو نغوابيدي كاسي عن أسفه "لمقتل خمسين شخصا المفجع" موضحا أن "معظم هؤلاء هم من الشباب". لكن رئيس البلدية ألكسندر بونديا قال "لا نعرف العدد الدقيق" للضحايا، مشيرا إلى أن الانهيار حدث عندما "انخسفت الأرض بسبب الأمطار الغزيرة".

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