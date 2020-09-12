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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيكتوريا الأسترالية تشهد تراجعاً متوالياً في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شهدت ولاية فيكتوريا الاسترالية تراجعا آخر في حالات الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، حيث تلتزم الحكومة الإقليمية بواحد من أكثر حالات الإغلاق صرامة في العالم، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
وسجلت ولاية فيكتوريا 37 حالة إصابة جديدة وست حالات وفاة من أمس الجمعة في مختلف أنحاء الولاية، وهي ثاني أعلى ولاية كثافة سكانية في البلاد، بانخفاض عن 43 حالة جديدة وتسع حالات وفاة قبل ذلك، طبقا لما ذكرته إدارة الصحة والموارد البشرية في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم السبت.
وهذا اليوم الثالث على التوالي من التراجع في حالات الإصابة بعد أن تم تسجيل 76 حالة إصابة جديدة يوم الأربعاء الماضي، بانخفاض عن الذروة وهو 687 في الرابع من أغسطس الماضي. ومستوى الأربعاء الماضي كان نفس مستوى السبت الماضي، حيث قال رئيس الوزراء، دانيال أندروز إنه "في ذلك الوقت، مازال لدينا تحد كبير".
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