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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الديوان الأميري بدولة الكويت: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الديوان الأميري بدولة الكويت أن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، وذلك رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة.
وأوضح الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت.
ودعا الديوان الأميري إلى تحرّي الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة.
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