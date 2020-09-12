فيروس كورونا المستجد يودي بحياة أكثر من 910 آلاف شخص في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 910 آلاف و300 شخص في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر الماضي حسب تعداد وضعته فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ اليوم.



وسجلت رسميا 28 مليونا و221 ألفا و90 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى امس 18 مليونا و803 آلاف و600 شخص على الأقل.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند "1209 وفيات" والولايات المتحدة "ألف وفاة" والبرازيل "983 وفاة".

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 191802 وفاة من أصل ستة ملايين و397 ألفا و547 إصابة حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

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وشفي ما لا يقل عن مليونين و403 آلاف و511 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا هي البرازيل حيث سجلت 129522 وفاة من أصل أربعة ملايين و238 ألفا و446 إصابة، ثم الهند مع 76271 وفاة "أربعة ملايين و562 ألفا و414 إصابة" والمكسيك مع 69649 وفاة "652364 إصابة" وبريطانيا مع 41608 وفيات "358138 إصابة".

ومن بين البلدان الأكثر تضررا، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة إلى عدد سكانها مع 92 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا "86" وإسبانيا "64" وتشيلي "62" وبوليفيا "62".

وحتى اليوم، أحصت الصين رسميا 4634 وفاة من أصل 85168 إصابة "15 إصابة جديدة خلال يومي الخميس والجمعة"، فيما تعافى 80377 شخصا.

أما أوروبا فسجلت 220323 وفاة من أصل أربعة ملايين و385 ألفا و463 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 201001 "ستة ملايين و532 ألفا و200 إصابة".

وسجلت آسيا 111612 وفاة "ستة ملايين و228 ألفا و252 إصابة" والشرق الأوسط 39316 وفاة "مليون و641 ألفا و250 إصابة" وافريقيا 32115 وفاة "مليون و332 ألفا و519 إصابة" وأوقيانيا 850 وفاة "30362 إصابة".