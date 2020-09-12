النمسا تسجل أكبر عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا بواقع 912 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت النمسا أعلى ثاني حصيلة إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في 26 مارس بالنمسا، وبلغ عدد الإصابات الجديدة 912 حالة خلال آخر 24 ساعة حتى مساء أمس.

Advertisements ورفعت أعداد الاصابات اليومية المتزايدة اجمالي عدد الاصابات النشطة في النمسا إلى 4.820 مريضاً. وفي استجابة لهذا التطور المقلق، أعلن المستشار سباستيان كورتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، حزمة إجراءات جديدة مشددة تشمل فرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة، وتقليص عدد المشاركين في الفعاليات المغلقة والمفتوحة، وشددت الحكومة إجراءات احتواء الوباء مجددا في المدارس والمطاعم والمكاتب الحكومية.

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