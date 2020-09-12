شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: ولي عهد أبوظبي مقاتل عظيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه "مقاتل عظيم".



وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض، أول من أمس، أن قيادة دولة الإمارات تحظى باحترام كبير للغاية.

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