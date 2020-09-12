شكرا لقرائتكم مشاهد صادمة.. كيف تحولت قريتان كرديتان بعد قصف تركي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر على مواقع التواصل فيديو صادم لاحتراق مزارع في قريتين كرديتين حدوديتين جراء القصف التركي ليل أمس بالمدفعية الثقيلة بالقرب من ناحية باطيفا بمحافظة دهو.
وقال صاحب الفيديو: "هذه قرية ريسي، كما تشاهدون مزارع ومراعٍ تحترق بالكامل، وكذلك منازل أهالي القرية".
ومنذ يومين، سقطت أربع قذائف مدفعية أطلقتها تركيا، على قرية أورمان بناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، حيث وقعت اثنتان منها قرب عدة منازل.
وقال مدير ناحية كاني ماسي، سربست صبري، إن المدفعية التركية قصفت قرية أورمان في الساعة 05:15 من مساء الخميس، مبيناً أن قذيفتي مدفعية وقعتا على مقربة 70 متراً من مجموعة من البيوت السكنية.
وجاء القصف بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى إقليم كردستان، والتي شملت قضاء زاخو في دهوك أيضاً، كما بحث مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، السيادة العراقية.
وحول حجم أضرار القصف، أوضح سربست صبري، أن القصف لم يسفر عن خسائر في الأرواح لكنه أثار هلع الأهالي، خاصة بالنسبة للأهالي القريبين من موقع القصف.
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