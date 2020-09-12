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الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رقم 59 لسنة 2020، الصادر بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية، في انتخابات مجلس النواب.

 

وجاء في القرار، لكل مصري مقيم في الخارج الحق في الادلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، او جواز سفر، ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

 

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وتجري انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج عن طريق البريد، لكل ناخب على حدة، وذلك على مرحلتين، طبقا للجدول الاجرائي والزمني لتلك الانتخابات، وترسل أوراق الاقتراع الى لجان الانتخابات المبينة بقرار الهيئة، المنظم لذلك.

 

 

 

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