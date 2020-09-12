شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بتخصيص رموز المرشحين للبرلمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رقم 58 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس البرلمان، وتضمن القرار تحديد 137 رمزا انتخابيا لمترشحي نظام القوائم والأحزاب، و158 رمزا لمترشحي النظام الفردي.
بالنسبة للقوائم:
ونص القرار على أنه ينبغي لتخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بنظام القوائم أن تقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح في كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أرسال صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني لكل قائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه إلى الهيئة الوطنية.
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دورها بتخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة في 24 ساعة على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة وفى حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون أولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فاذا تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.
بالنسبة للنظام الفردي:
نص القرار على أن يدون المرشح الفردي في طلب ترشحه رغبته في اختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة المتابعة ويحجب الرمز فور تخصيصه لمرشح وإذا خلى طلب تخصيص الرمز تقوم اللجنة باختيار له رمز، وللمترشح المنتمي لحزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه من الجدول الخاص بالفردي بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مع طلب الترشح.
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