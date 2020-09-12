شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يشيد بتخفيض سعر مخالفات البناء في الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي، وكامل أجهزة الدولة تقدم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين في التصالح بمخالفات البناء، وهو ما يؤكد أن هناك مراعاة كاملة للمواطنين في القرى والنجوع وكل الريف المصري، وذلك من خلال التوجيه الرئاسي بتحديد قيمة 50 جنيه للتصالح في المخالفات بالريف المصري.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريح لـ"الخليج 365": نوجه التحية والتقدير للرئيس السيسي، للاستجابة الفورية لكل مطالبنا ومطالب الشعب في الريف بالتخفيضات لقيمة التصالح في المخالفات، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة بشكل مستمر لكل المواطنين في قرى ومدن مصر.

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وتابع أن كل التسهيلات تطمئن كافة المواطنين، وتيسر عليهم في التصالح لمخالفات البناء، لافتا إلى أن كل التيسيرات النقدية التي تقدمها الدولة، تساعد بشكل كبير على تطبيق القانون والتسهيل على كاهل المواطنين في الجمهورية .

كان قد ناشد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، المواطن بالإسراع في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر، مؤكدا أن المواطنين بدأوا في الاقتناع بأن هذا القانون في مصلحتهم، مشيرا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراعاة أهلنا في الريف قائلا" التوجيه بأن يتم الإعلان في الريف المصرى قيمة التصالح سيكون الحد الأدنى وهو 50 جنيها ".