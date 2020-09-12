شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف اعتماد قناة الجزيرة الإرهابية على فبركة وتحريف صناعة التقارير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قناة الجزيرة الإرهابية تعتمد على الفبركة والتصريحات الملونة لصناعة تقارير الهدف منها تشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية والتقليل من حجم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع، وإثارة الرأى العام، حيث تعتمد هذه القناة الشيطانية على تناول الموضوعات الجماهيرية ولكنها تحرف وتنشر أخبارا كاذبة وشائعات فى هذا الصدد، متابعا: " عندهم حرفية كبيرة فى صناعة التقارير المفبركة والأخبار الكاذبة والترويج للشائعات".

وأكد عضو مجلس النواب، أن المصريين أيقنوا حقيقة هذه القنوات الإرهابية والجماعات الإرهابية والداعمين لهم أيضا، وخير دليل على ذلك أن مثل هذه الأخبار والشائعات والتقارير المفبركة لا يلتفت إليها أحد، حيث لا تلقى قبول لدى الشارع المصرى، ولهذا فقد أفشل المصريين مؤامرات هذه القنوات الإرهابية التى كان الهدف منها التحريض.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن القناة الإرهابية لا تلقى بالا للمشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع، وهذا يؤكد ان هذه القنوات الموجه لا غرض لها سوى التحريض فقط، وهذا ما اكتشفه المواطنين، فدائما هذه القنوات تذهب مفبركة من أجل تشويه صورة كل ما يتم على أرض الواقع، والتقليل من حجم الانجازات، وعرض صور مفبركة تصريحات مجتزأة عن سياقها بل ويصل الأمر لاستخدام نفس الصور فى أكثر من مناسبة او حدث، وأصبح يقينا لدى الجميع ان كل ما تبثه هذه القناة الإرهابية بعيد عن أرض الواقع وليس سوى شائعات وأخبار كاذبة.