"الغضبان": تطوير وإنشاء 16سوقًا جديدًا في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن المحافظة تشهد حاليا تطوير وإنشاء حوالي 16 سوقا جديدا بكافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.
وأشار المحافظ، خلال تفقده أعمال إنشاء مجمع الأسواق الجديد، إلى أنه سيجرى الانتهاء الشهر المقبل من إنشاء بازار بورسعيد الجديد، والذي يضم أسوق الخضروات والفواكه واللحوم وأنشطة أخرى، طبقا لتصميمات على أعلى مستوى.
وأكد أن الهدف من الارتقاء بالأسواق هو تلبية احتياجات المواطنين بما يوفر كافة سبل الراحة لهم، مع الحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، تماشيا مع جهود الدولة لوضع بورسعيد على طريق التنمية المستدامة.
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