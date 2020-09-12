بالصور - نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات سنوات النقل بفرع أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، لجان امتحان مادة القرآن الكريم، لطلاب سنوات النقل بكليات العلوم واللغة العربية وأصول الدين، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه يجرى متابعة أعمال الامتحانات بشكل يومي ودوري بمختلف لجان بكليات فرع أسيوط وذلك للتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية مع وضع مسافات آمنة بين الطلاب وعلامات إرشادية واضحة للدخول والخروج، لافتاً إلى أنه يجرى توفير كافة المستلزمات الوقائية اللازمة لتعقيم اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحانات.

وشدد الدكتور عبدالمالك، علي ضرورة قياس درجة حرارة للطلاب عند الدخول من البوابات المحددة لهم بتسلسل لمنع التدافع، مع إلزام الطلاب و المراقبين بارتداء الكمامات الطبية، وضمان خروجهم بشكل منظم فور الانتهاء من الامتحانات.

رافق نائب رئيس جامعة الأزهر خلال جولته الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم، والدكتور رفعت محمد علي عميد كلية اللغة العربية، والدكتور أحمد صالح سيد عميد كلية أصول الدين، والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة، والدكتور صابر السيد محمد وكيل كلية اللغة العربية، والدكتور محمود عمار رئيس المكتب الفني.