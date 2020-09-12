انتشال جثمان غريق فى ترعة السلام بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

تمكن عدد من رجال الإنقاذ بمساعدة الصيادين من انتشال جثمان شاب من ترعة السلام بدمياط، اليوم السبت، بعد أن تعرض للغرق، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه.

وتواجد عدد من أهالي منطقة كوبري أولاد حمام، للمساعدة في البحث عن الجثمان وانتشاله، قبل أن تصل قوات الإنقاذ النهري، التي بدأت في الانتشار المكثف.

وكشفت التحريات عن أن الجثمان لشاب يدعى محمد الموافي، ويقيم في قرية النجارين، وأكد شهود عيان، أنه كان يسبح في المياه، هربا من حرارة الطقس، وشهدت المنطقة حوادث غرق مماثلة بسبب شدة التيار.

يأتي ذلك بعد ساعات من غرق شاب، من مدينة المحلة، وجرى انتشال جثمانه من شاطىء شارع ٧٧ بمدينة رأس البر، في الوقت الذي حذرت فيه الوحدة المحلية من نزول الشواطئ لعدم وجود فرق إنقاذ.