"أمان" للدفع الإلكتروني تشارك في مشروع مصر الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أمان للدفع الإلكتروني إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية عن مشاركتها في مشروع مصر الرقمية الذي دشنته الحكومة المصرية مؤخرا بالتعاون مع إي فاينانس من خلال حزمة من الخدمات التي تهم المواطنين والتي يمكن دفع رسوم هذه الخدمة من خلال أكثر من 60 ألف ماكينة أمان المنتشرة لدى التجار وأيضا في كل فروع أمان على مستوى الجمهورية والتي تتجاوز 250 فرعا.

ويهدف مشروع مصر الرقمية إلى تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة على نحو يليق بالمواطن المصري حيث يشمل المشروع إطلاق 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية بشكل تجريبي digital.gov.eg .

وقال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، إن حزمة الخدمات التي تطرحها الدولة المصرية تهدف إلى التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم، حيث يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول أيضا.

أضاف وهبي في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة أتاحت 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم إطلاق باقي الخدمات تباعًا.