جنوب سيناء تخصص موقعًا إلكترونيًا لتحديد ميعاد الفحص الطبي لمرشحي النواب



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

خصصت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، موقع إليكتروني للتقديم عبره لمن يرغب في إجراء الفحص الطبي من مرشحين انتخابات مجلس النواب 2020 المحتملين بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم السبت، إنه جرى فتح باب التقدم لإجراء الفحص الطبي على المرشحين منذ أمس بمستشفى الطور العام، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، وسط إجراءات وقائية احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تخصيص موقع إلكتروني يسجل المرشح رغبته في الفحص عليه، لتحديد الموعد والمكان الذي سيجري فيه الكشف، وذلك منعًا للتكدس وحفاظًا على التباعد الاجتماعي.

Advertisements

وأوضح أنه سيجري توقيع الكشف النفسي والعصبي لجميع المرشحين، إضافة إلى تحليل المخدرات الذي يجري إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة وتظهر نتيجته في خلال أسبوع .

وأضاف أنه في حالة ثبوت إيجابية المرشح لتحليل المخدرات، يعطي له فرصة للتظلم في فترة لا تتعدى الأسبوع.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 55 لسنة 2020، بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح داخل مصر في انتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر، على أن يوقع طالب الترشح الكشف الطبي عليه، وإجراء التحاليل اللازمة، لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقًا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.